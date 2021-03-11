شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في انطلاق الأسبوع الـ16 لدوري الأولى الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق يوم الجمعة، منافسات الأسبوع الـ16 لمسابقة دوري الدرجة الأولى بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي نادي دبا الحصن بملعبه مع نادي العربي، ويواجه نادي التعاون نادي دبا على ملعب التعاون، ويستضيف نادي مصفوت نادي الذيد على ملعب استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، وتلعب المباريات الساعة 17:35.

وتختتم مباريات الأسبوع السادس عشر يوم بعد غد السبت بإقامة مباراتين، في المباراة الأولى يلعب نادي مسافي مع ضيفه نادي البطائح الساعة 17:35، وفي الثانية يلتقي نادي الإمارات بملعبه مع نادي العروبة الساعة الساعة 17:40.

ويتصدر نادي الإمارات جدول المسابقة برصيد 29 نقطة، يليه العروبة «ثانياً» 27 نقطة، والبطائح «ثالثاً» 25 نقطة، دبا الحصن «رابعاً» 23 نقطة، ودبا «خامساً» 19 نقطة.