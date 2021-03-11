نائب رئيس انتر ميلان: صلاح وميسي ورونالدو الأفضل في العالم.. ويكشف حقيقة انتقال «مو» للدوري الأسباني

الشارقة - اميمة ياسر - أكد خافيير زانيتي نائب رئيس انتر ميلان الإيطالي، أن محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي وكريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، هم من أفضل لاعبي العالم.

وقال زانيتي في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم: انتقال صلاح للدوري الأسباني هذا خيار شخصي، هو يقوم بعمل رائع في ليفربول ومنتخب مصر وهو من أبطال العالم بالطبع، واللاعبين مختلفين ولكل واحد أسلوبه وكل منهم قوي فيما يقدمه وصلاح وميسي ورونالدو من أفضل لاعبي العالم.

أضاف: الدوري الإيطالي صعب جداً ويجب أن نستكمل المسيرة، فزت بالدوري 5 مرات وكانت جميعها صعبة جداً، عملت مع زملائي لوضع الانتر في تاريخ كرة القدم الإيطالية، أعتقد أن تتويجنا بدوري أبطال أوروبا في 2010 كانت رائعة جداً وأتذكر فوزنا على ريال مدريد لأنها كانت مباراة رائعة في دوري الأبطال، ويجب أن نبذل الكثير من الجهد للعودة إلى تلك الانجازات مرة أخرى. حسبما نشر موقع "صوت الأمة".

واصل: من الصعب المقارنة بين 2010 والوقت الحالي، أنطونيو كونتي عندما جاء إلى أنتر خاض مشوار كبير جداً، ونحن في مركز الإدارة حالياً بفضل عمله مع اللاعبين.

وعن تواجد رونالدو في الدوري الإيطالي قال زانيتي: لا نفكر في أي فريق أخر، نفكر في أنفسنا فقط ولا نهتم بالمنافسين، عندما يأتي لاعبين بمستوى رائع مثل كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإيطالي فهذا يمنح الدوري قيمة كبيرة تسويقياً، ولا يمكن الحديث عن تواجد ميسي في الدوري الإيطالي طوال تعاقده مع برشلونة، لأننا نحترم تعاقده مع ناديه، ونحترم اللاعبين الذين يلعبون في فريقنا، وأعتقد أن ميسي سيكمل مع برشلونة.

أضاف: صعب جداً أن يتم المقارنة بين لاعبين كبار مثل ميسي ومارادونا، يجب أن نكون سعداء بتواجد لاعبين كبار مثلهم دون عقد مقارنات، والآن نحاول بناء مشروع جديد للفريق وسنتمكن من حصد البطولات للأرجنتين، ويجب أن نبحث عن الأسباب التي تجعلنا فريقاً أفضل.

واختتم: لوكاكو لاعب عظيم ومهاجم قوي جداً وأضاف الكثير لأداء الفريق، والمجموعة بأكملها تعمل بجهد وأعتقد أننا سنكمل في هذا المسار، ومن الصعب توقع بطل دوري أبطال أوروبا ويجب أن نكون حذرين من جميع الفريق فلهم تاريخ طويل بالبطولة.