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معلومة رياضية.. "التايبو" رياضة تجمع بين الفن والقتال لحرق السعرات

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القاهرة - سامية سيد - تعد رياضة التايبو من الرياضات التى لا يكاد يعرفها الكثير منا نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر بشكل كبير و هى رياضة مشتقة من التايكوندو و البوكسينج،  ليدمج بينهما في حركات فنون دفاع عن النفس بوتيرة سريعة .

التايبو (1)
التايبو

 

وبدأت هذه فى الظهور عن طريق أحد مدربى التايكوندو ويسمى بيلي بلانكس، حيث جمع بين الرقص والدفاع عن النفس، وعرضها على شرائط فيديو فى البداية ، وبعد بيع أكثر من مليون و نصف المليون شريط  ، حولها إلى رياضة .

وتٌساهم هذه الرياضة فى تطور الوعى الذاتي والثقة بالنفس وتزيد من البراعة العقلية، و القوة البدنية، والقدرة على التنسيق العقلي و حرق السعرات الحرارية خاصة وأن هذه الرياضة  تحرق من500 إلى 800  سعرة حرارية في الساعة.

التايبو (2)
التايبو

تم اطلاق اسم " تايبو " علي هذه الرياضة  لاستخدامها اليدين والساقين معاً، في تنفيذ حركات تقوم بتفعيل كل أجزاء الجسم وتحسين قدرته الحركية بشكل عام، إضافةً الى خسارة الوزن والتخلص من الدهون.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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