شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. "التايبو" رياضة تجمع بين الفن والقتال لحرق السعرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد رياضة التايبو من الرياضات التى لا يكاد يعرفها الكثير منا نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر بشكل كبير و هى رياضة مشتقة من التايكوندو و البوكسينج، ليدمج بينهما في حركات فنون دفاع عن النفس بوتيرة سريعة .



التايبو

وبدأت هذه الرياضة فى الظهور عن طريق أحد مدربى التايكوندو ويسمى بيلي بلانكس، حيث جمع بين الرقص والدفاع عن النفس، وعرضها على شرائط فيديو فى البداية ، وبعد بيع أكثر من مليون و نصف المليون شريط ، حولها إلى رياضة .

وتٌساهم هذه الرياضة فى تطور الوعى الذاتي والثقة بالنفس وتزيد من البراعة العقلية، و القوة البدنية، والقدرة على التنسيق العقلي و حرق السعرات الحرارية خاصة وأن هذه الرياضة تحرق من500 إلى 800 سعرة حرارية في الساعة.



التايبو

تم اطلاق اسم " تايبو " علي هذه الرياضة لاستخدامها اليدين والساقين معاً، في تنفيذ حركات تقوم بتفعيل كل أجزاء الجسم وتحسين قدرته الحركية بشكل عام، إضافةً الى خسارة الوزن والتخلص من الدهون.