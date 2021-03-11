شكرا لقرائتكم خبر عن فيرنانديز أول عضو بجهاز كارتيرون في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الكروي بنادي الزمالك في فرض قراره على إدارة الزمالك واللجنة الثلاثية المؤقتة في ضم عناصر جديدة لجهازه المعاون على أن يتحمل النادي رواتبهم الشهرية.

وأنهى باتريس كارتيرون اتفاقه مع إدارة نادي الزمالك على ضم فيرنانديز مخطط الأحمال الذي سبق وعمل معه في تجربته مع التعاون السعودي وأثبت كفاءة كبيرة في الجانب البدني.

ووافقت اللجنة الثلاثية على ضم فيرنانديز كأول عضو رسمي في الجهاز المعاون مع باتريس كارتيرون في تجربته الفنية الثانية مع نادي الزمالك.

وسبق وحصل باتريس كارتيرون على موافقة الزمالك على طلبه بالاستعانة بأحمد شعبان كمحلل فني للأداء ومترجم خاص له على أن يشغل شعبان المنصبين في آن واحد الأمر الذي يعني رحيل المترجم الحالي بنادي الزمالك.

وعمل أحمد شعبان مع كارتيرون في التجربة الأولى ونجح في ملف التحليل الفني لأداء ونال إشادة كبيرة من باتريس كارتيرون خصوصا في المباريات الأفريقية أمام منافسين كان يجهلهم باتريس كارتيرون.