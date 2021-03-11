شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الأهلى لتجميد بواليا.. وموسيمانى يخطط لحل المشاكل الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من الانقسام داخل الجهاز الفنى لفريق الأهلى حول تجميد والتر بواليا من المشاركة في المباريات الرسمية بسبب عدم فاعليتة في ترجمة الفرص إلى أهداف بعد حصوله على الفرصة كاملة منذ انضمامة إلى الأهلي.

ووفقا لمصدر داخل الفريق، فإن بيتسو موسيمانى المدير الفنى يرفض فكرة تجميد اللاعب بداعى حاجته لمزيد من الفرصة والدعم ليتخلص من أزمة النحس التي تلازمه خلال مباريات الأهلي الرسمية، بينما يرى باقى أعضاء الجهاز الفنى بضرورة منح باقى المهاجمين الفرصة كاملة بسبب إيجابيتهم خصوصا محمد شريف وصلاح محسن فضلا عن التغير الإيجابى لمستوى مروان محسن، ووسط حالة الانقسام داخل الأهلى فإن موسيمانى قرر استمرار المشاورات حول بواليا لاتخاذ القرار المناسب والذى يحافظ على الحالة المعنوية للاعب.

يذكر أن موسيمانى تعرض لانتقادات حادة مؤخرا بسبب تراجع أداء الأهلى على الصعيدين المحلي والإفريقي وفشلة في إيجاد حلول سريعة بالرغم من الانتصارات الأخيرة في الدورى المصرى على حساب طلائع الجيش والإسماعيلى، وكشف مصدر مقرب من المدير الفنى أن موسيمانى أبدى غضبه الشديد من تراجع أداء اللاعبين ويبحث عن حل لانقاذ الأهلى خوفا من رحيلة بطريقة قد تؤثر سلبا على تاريخة التدريبى.

يواصل الأهلى تحضيراته لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى المقررة الثلاثاء القادم في الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا وتقرر سفر بعثة الأهلى إلى الكونغو السبت القادم عبر طائرة خاصة ويركز المدير الفنى حاليا على حل المشاكل الفنية لرغبته في الظهور بمستوى جيد أمام فيتا كلوب وتحقيق الفوز الذي يعيد الفريق مرة أخرى للمنافسة في مجموعته.