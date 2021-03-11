شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الجهاز الإداري وإدارة الكرة في الزمالك بفرمان من كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطرت إدارة الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، المدير الفني الجديد للفريق باتريس كارتيرون، بالموافقة على طلبه بإجراء تغيير شامل بالجهاز الفني وإدارة الكرة بالكامل خلال المفاوضات.

وتم الاستقرار على رحيل الجهاز المعاون بالكامل وعلى رأسهم مدحت عبدالهادي المدرب العام، ورحيل الجهاز الإداري بالكامل ماعدا إداري واحد فقط سيتم الاحتفاظ به مع كارتيرون.

كما سيتم الإبقاء على الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة فيما تم الاستقرار على رحيل إدارة الكرة برئاسة أشرف قاسم وعبدالحليم علي.

وتعد مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم في الدوري المصري هي المباراة الأخيرة للجهاز الإداري وإدارة الكرة بالزمالك.

ويبحث الزمالك عن تعزيز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري حيث أن فوزه اليوم يصل به إلى النقطة ٣٣ التي تضمن لنادي الزمالك الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري وتوسيع الفارق مع أقرب المنافسين النادي الأهلي.