شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة يوجه نصيحة لإنقاذ الأهلى من أزمة تراجع الأداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد سمير كمونة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، المستوى الفني الذي ظهر به النادي الأهلي، في مواجهة الإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز.

وقال سمير كمونة في تصريحات إذاعية: أداء الأهلي غير مقنع في مواجهة الإسماعيلي رغم تحقيق النقاط الثلاث، لكن هناك ثغرات كثيرة في مستوى الفريق.

وأضاف،الأهلي يفتقد الأداء الفني الممتع ولا يوجد ربط بين الخطوط، والأطراف غائبة ولا تقوم بالدور المطلوب، كما هناك تراجع كبير في مستوى عدد كبير من اللاعبين مثل جونيور أجايي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة، ولذلك يعتبر الأداء الجماعي غائبا عن الفريق.

وختم لاعب الأهلي السابق «أرى أن الأهلي يحتاج بشدة في الموسم المقبل للتعاقد مع رأس حربة سوبر، يستطيع أن يصنع الفارق في تشكيل الفريق».

وتواصلت الانتقادات بسبب تراجع أداء الأهلى مؤخرا على المستويين المحلى والإفريقي، ما أثار مخاوف جماهير الأهلى من إستمرار تراجع الأداء وضياع فرصة المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الأهلى خلال الموسم الجارى، ووفقا لمصدر داخل النادى فإن لجنة التخطيط تدرس الاجتماع مع موسيمانى عقب عودة الفريق من الكونغو لمناقشته في أسباب تراجع الأداء وكيفية انتشال الفريق من كبوته قبل فوات الأوان.