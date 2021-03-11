شكرا لقرائتكم خبر عن مشاورات مكثفة مع الوفود الأفريقية لتأمين نجاح أبوريدة في الانتخابات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الوفد المصري في مدينة الرباط العاصمة المغربية، عدة جلسات واجتماعات مع رؤساء الاتحادات الأفريقية، ووفود الاتحادات التي ستشارك في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن قارة أفريقيا غدا الجمعة، والمرشح لها المصري هاني أبوريدة.

وشهد فندق إقامة الوفود في الرباط، عدة جلسات من المرشح المصري المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، ومحمد الشواربي عضو اللجنة، مع الجنوب أفريقي موتسيبي المرشح بالتزكية لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والعديد من رؤساء الاتحادات الأفريقية.

وحرص الوفد المصري على التواصل مع الوفود الأفريقية من أجل الحصول على الدعم والأصوات قبل العملية الانتخابية، لتأمين تواجد المهندس هاني أبوريدة في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمرة الخامسة على التوالي.