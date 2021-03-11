شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تجتمع مع كارتيرون بعد مباراة سيراميكا لتوقيع العقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد اللجنة الثلاثية المؤقتة بنادي الزمالك جلسة مساء اليوم الخميس مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بمقر فندق الإقامة للتوقيع رسميا علي عقود انضمامه للإدارة الفنية بنادي الزمالك خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

ووصل باتريس كارتيرون إلى مطار القاهر صباح اليوم وتوجه مباشرة إلى فندق الإقامة.

وفضلت إدارة الزمالك عقد جلسة مع كارتيرون بمقر فندق الإقامة لتوقيع العقود بعيدا عن نادي الزمالك.

الزمالك وسيراميكا يلتقيان اليوم في مباراة مهمة بالدوري حيث يبحث الزمالك عن تعزيز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ٣٠ نقطة.

وجاءت قائمة الزمللك لمواجهة سيراميكا اليوم في الدوري المصري في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش - محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - أحمد عيد

خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - حميد أحداد - أسامة فيصل - حسين فيصل.