شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: جماهير الأهلي معها كل الحق في مهاجمة بواليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن عماد متعب هجوماً على مهاجمي الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي خلال أداؤهم الأخير في مباريات الفريق سواء في البطولة الأفريقية أو بطولة الدوري الممتاز وخصوصاً والتر بواليا المنضم حديثاً للفريق.

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية: مهاجمي الأهلي رغم عدم إقناعهم للجماهير خلال الفترة الأخيرة إلا أن بعضهم لديه ما يجعل الجماهير تصبر عليه وتسانده مثل مروان محسن الذي ساهم كثيراً في انتصارات الأهلي.

وأضاف متعب: الجماهير لها كل الحق في مهاجمة وانتقاد والتر بواليا مهاجم الأهلي بعد ظهوره بمستوى متواضع منذ انضمامه للقلعة الحمراء رغم الدفع به كعنصر أساسي واعتماد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على اللاعب بصفة أساسية لكنه رفض كل محاولات الدعم من قبل الجهاز الفني وزملائه لاعبي الأهلي مفرطا في كل الفرص التي حصل عليها بعدما مارس هوايته في إهدار الفرص السهلة أمام المنافسين مما أشعل غضب الجماهير وجعل بيتسو موسيماني يعيد الحسابات في إشراك اللاعب في المباريات وكان أخرها مباراة الأهلي مع الإسماعيلي والتي انتهت بفوز أبناء القلعة الحمراء بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما والمؤجلة من الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الممتاز والتي وضعت الأهلي في المركز الثاني برصيد 27 نقطة خلفاً للزمالك المتصدر جدول المسابقة وله 30 نقطة بخلاف المباراتين المؤجلتين للنادي الأهلي.