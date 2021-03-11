شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد عودة علي معلول وموقفه من المشاركة أمام فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن علي معلول، لاعب لفريق سينتظم في مران السبت المقبل بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الذي خضع له الأيام الماضية.

وأدى على معلول برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية للتعافي من إصابته بشد في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن مباريات وتدريبات الفريق الماضية.

وأوضح عبد الحفيظ أن علي معلول سيُشارك في المران الجماعي بعد غد، السبت.

ووفقا لمصدر داخل النادى فان بيتسو موسيمانى ينتظر فرمان الطبيب أحمد أبو عبلة لتحديد مصيرة معلول من المشاركة أمام فيتا كلوب في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم16 مارس الجاري في الكونغو، وينتظر أن يجتمع مدرب الأهلى مع الطبيب قبل مران السبت القادم لحسم مصير مشاركة معلول خاصة أنه متغيب عن التدريبات منذ فترة طويلة.

وتقرر سفر الأهلى إلى الكونغو السبت القادم عبر طائرة خاصة ويترأس البعثة العامرى فاروق نائب رئيس النادى وينتظر أن يؤدى الفريق مرانه صباح السبت قبل السفر لعدم استطاعة اللاعبين التدريب فى الكونغو فى يوم الوصول بسبب طول الرحلة وبهدف إتاحة الفرصة أمامهم لالتقاط الأنفاس.