شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم محمد صلاح ولاعبي ليفربول من المواقع الإنجليزية بعد مواجهة لايبزيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول أمس الفوز بنتيجة هدفين مقابل لاشىء على فريق أر بي لايبزيج الألماني على ملعب بوشكاش أرينا، في المباراة التي أقميت ضمن مباريات الدور ال 16 من دوري أبطال أوروبا

أحرز الهدفين كلا من محمد صلاح وساديو ماني في الدقائق 70 و 74 على الترتيب وهي نفس نتيجة اللقاء الأول ليكون مجموع اللقاءين 4 أهداف مقابل لاشىء ,وبهذه النتيجة يتأهل ليفربول رسميا إلى دور الثمانية بصحبة فرق بورتو البرتغالي وبوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وفي انتظار باقي مياريات نفس الدور يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ليكتمل عقد الفرق المتأهلة.

تقييم لاعبي ليفربول من المواقع والصحف الإنجليزية كان جيدا نظرا للأداء والنتيجة حيث حقق أقل اللاعبين تقييما 6.3 درجة وهو اللاعب روبرتسون يليه اللاعب ساديو ماني رغم إحرازه هدف فقد حصل على 6.8 ثم أرنولد ترينت وجوتا واللذان حصلا على متوسط تقييم 7 درجات أما أعلى اللاعبين تقييما في المبارة فكان اللاعب فابينو بمتوسط تقييم 8.5 درجة يليه اللاعب نات فيليبس الذى حصل على 8.1 ثم اللاعب تياجو الكانتارا بتقييم 7.7 يليه لاعبنا محمد صلاح محرز الهدف الأول والذي حصل على متوسط تقييم 7.5 درجة.

وفيما يلي تقييم محمد صلاح ولاعبي ليفربول من المواقع والصحف الانجليزية في مباراتهم أما فريق أر بي لايبزيج في دوري ابطال أوروبا 2021