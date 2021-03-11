شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف أيمن أشرف من رحلة الأهلي إلى الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء برنامجة التأهيل على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم، الخميس، على ملعب التتش.

ولم يشارك أيمن أشرف في المران الجماعي واكتفى بخوض برنامج تأهيلي عل هامش المران لتزداد المخاوف من عدم قدرة اللاعب على اللحاق برحلة الفريق إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب الثلاثاء القادم في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وطلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى من أحمد أبوعبلة طبيب الأهلى تقرير يومى عن حالة اللاعب لمعرفة موقفة من المشاركة في التدريبات الجماعية لتحديد مصيره قبل السفر إلى الكونغو السبت القادم عبر طائرة خاصة، كما حصل المدير الفنى على تقرير عن حالة باقى المصابين خلال جلستة مع طبيب الفريق على هامش مران الخميس.

كان الأهلى قد فاز على الإسماعيلى بهدفين نظيفين بتوقيع صلاح محسن وبدر بانون في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء في الجولة المؤجلة بينهما في الأسبوع الثانى عشر لبطولة الدورى الممتاز، والتى شهدت استمرار تراجع أداء الأهلى بالرغم من الفوز وانتقدت جماهير الأهلى موسيمانى لفشله في إيجاد حلول لاعادة الأهلى إلى مستواه المعروف.