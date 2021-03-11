شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك تحصد برونزية تركيا المفتوحة في التايكوندو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت هداية ملاك لاعبة المنتخب المصري للتايكوندو في الحصول على برونزية بطولة تركيا المفتوحة في التايكوندو «فئة G1».

وذلك بعد تغلب بطلة التشيك عليها بنتيجة (6-11) في نصف نهائي البطولة، لتحقق هداية ملاك المركز الثالث والميدالية البرونزية لوزن 67 كجم للسيدات.

وكانت هداية ملاك قد اكتسحت بطلة تركيا بنتيجة (21-3) في ربع نهائي البطولة، بعدما تغلبت على بطلة قطر بنتيجة (37-3) لتتأهل إلى ربع النهائي.

يذكر أن هداية ملاك هي صاحبة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، كما أنها حجزت مقعدها في أولمبياد طوكيو 2021 المقرر إقامتها الصيف المقبل.