شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إنجليزية تكشف أسرع سيناريو لتتويج مانشستر سيتي بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقدم فريق مانشستر سيتي مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، ما يجعله قريبا من حصد اللقب.

مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد، و13 عن ليستر سيتي ثالث الجدول.

وكشفت صحيفة «ميرور» البريطانية عن 3 سيناريوهات لتتويج مانشستر سيتي باللقب، أقربها سيكون في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، وتحديدا في الجولة 30 من المسابقة.

السيتي سيلتقي ليستر في 3 أبريل، وحال فاز بتلك المباراة وبمبارياته الـ4 قبل تلك المواجهة، وخسر منافساه المباشران، مانشستر يونايتد وليستر سيتي كل مبارياتهما خلال تلك الفترة، سيُتوج الفريق السماوي باللقب.

وحال تُوج مانشستر سيتي بالدوري في الجولة 30، سيكون أسرع فريق يتوج بطلاً لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل 8 جولات من النهاية.