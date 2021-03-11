شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب صباح السبت قبل السفر إلى الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق سيخوض تدريباته في التاسعة من صباح بعد غد، السبت، على ملعب التتش قبل بدء رحلة الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.

وقال عبدالحفيظ إن الأهلي بدأ ظهر اليوم الاستعداد لمواجهة فيتا كلوب دون الحصول على راحة عقب مباراة الإسماعيلي أمس في الدوري الممتاز والتي حسمها الأهلي لصالحه بثنائية نظيفة.

وأوضح مدير الكرة أن الفريق سيحصل على راحة من التدريبات غداً على أن يتدرب صباح السبت ثم يتجه إلى مطار القاهرة؛ لبدء رحلة الكونغو على متن طائرة خاصة.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب 16 مارس الجاري في الكونغو ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وانتقدت لجنة التخطيط بالالى أداء الفريق واعتبرت غير مقنع خصوصا أمام الإسماعيلي رغم تحقيق النقاط الثلاث، وأرجعت ذلك لثغرات كثيرة في مستوى الفريق.

وأضاف مصدر بالنادى أن الفريق يفتقد الأداء الفني الممتع ولا يوجد ربط بين الخطوط، والأطراف غائبة ولا تقوم بالدور المطلوب. بجانب تراجع كبير في مستوى عدد كبير من اللاعبين مثل جونيور أجايي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة، ولذلك يعتبر الأداء الجماعي غائبا عن الفريق.