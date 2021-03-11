شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قمة الدوري السعودي «مباراة الأزمات والغيابات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية، مساء اليوم الخميس، نحو الكلاسيكو المثير الذي سيجمع أهلي جدة بضيفه النصر، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأتي المباراة في وقت مهم لكلا الفريقين، حيث يعاني الأهلي وضيفه النصر من من المشاكل سواء من الناحية الفنية أو الإدارية.

ويأمل أهلي جدة في مصالحة جماهيره بعد المستوى الباهت للفريق مؤخرا، الذي فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 5 جولات، كما أنه تلقى 3 هزائم متتالية أمام (الشباب، الفيصلي وضمك)، ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

وتحيط الظروف السيئة بالفريق الأهلاوي قبل المواجهة المرتقبة، حيث تعمل الإدراة للوصول إلى حل مع مدرب الفريق فلادان من أجل إقالته، مع وجود العديد من المشاكل بين الإدارة واللاعبين.

ويبدو تأثير هذه المشاكل واضحا بشكل كبير على مستوى اللاعبين، خصوصا نجم الفريق، السوري عمر السومة، الذي عجز عن التسجيل في 5 مباريات على التوالي، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها بالتسجيل في هذا العدد من المباريات، منذ انضمامه للأهلي عام 2014.

وسيعاني الصربي فلادان ميلوفيتش، مدرب الأهلي من غيابات مؤثرة، حيث يفتقد المدافع معتز هوساوي والصربي ليوبومير فيسجا، بسبب عدم تماثلهما للشفاء من الإصابة.

وفي الطرف الآخر لاتبدو أمور النصر أفضل بكثير، حيث يعاني من تذبذب في المستوى منذ بداية الموسم الحالي، وحقق فوزا واحيدا خلال الـ5 جولات الأخيرة، ليحتل المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

وتعصف بالعالمي العديد من المشاكل الفنية والإدارية مؤخرا، حيث أصبحت الإدارة معرضة للحل، وذلك بعد استقالة 3 أعضاء من مجلسها، آخرهم سلمان الحلافي.

وعلى الصعيد الفني ظهر الفريق بشكل سيئ خصوصا من الناحية الهجومية، حيث افتقد لخدمات مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله في أغلب مباريات الموسم، بسبب الإصابات والخلاف مع الإدارة.