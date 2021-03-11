شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك توافق على أول طلبات كارتيرون فور وصوله القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافقت اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز على أول طلب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

وتعول إدارة الزمالك على باتريس كارتيرون في تصحيح مسار الزمالك وتعزيز صدارته في جدول ترتيب الدوري المصري.

وينفرد الزمالك بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد ٣٠ نقطة قبل ساعات من مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم.

ووصل باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد إلى القاهرة في السادسة صباح اليوم قادما من السعودية بعد فسخ عقده مع التعاون السعودي بالتراضي.

ويتواجد باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لنادي الزمالك في القاهرة حاليا بمقر فندق الإقامة القريب من النادي.

واشترط باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك انضمام أحمد شعبان المحلل الفني بالجهاز المعاون لباتشيكو إلى جهازه المعاون.

وطلب باتريس كارتيرون تعيين أحمد شعبان في منصبين في جهازه المعاون الأول كمترجم له ورحيل المترجم الحالي مع الاحتفاظ بعمله كمحلل فني لجميع مباريات الزمالك.

الزمالك وسيراميكا يلتقيان اليوم في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الدوري المصري ويسعى الزمالك لتعزيز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري باقتناص الثلاث نقاط اليوم.