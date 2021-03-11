شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة فى الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد مانشستر سيتي إلى الانتصارات من جديد بعد التغلب على ساوثامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 33 المقدمة من الدوري الإنجليزي.

وكان السيتي قد تلقي هزيمة فى الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد، فى منافسات البريميرليج، ولكنه عاد فى هذه الجولة ونجح فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام ساوثهامبتون.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة منفردا بفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد الذي يواجه وست هام الأحد المقبل، أما ساوثامبتون فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويستعد مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، لمواجهة فولهام، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.