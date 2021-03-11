شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. كلوب ناجح مع ليفربول أوروبيًا.. فاشل في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسير يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا على عكس ما يقدمه مع فريقه داخل بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقا لما أكدته شبكة أوبتا للإحصائيات الكروية، ليفربول الإنجليزي استطاع اجتياز 12 مواجهة من أصل 13 في الأدوار الإقصائية بالمسابقات الأوروبية، تحت قيادة المدرب الألماني.

وفشل يورجن كلوب في مواجهة وحيدة أمام فريق أتلتيكو مدريد في دور ثمن النهائي الموسم الماضي خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الأنفليد.

نتائج كلوب الكارثية مع ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي

خاض ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب 28 لقاء في المسابقة الإنجليزية، فاز في 12 لقاء، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 9 مباريات منها 4 متتالية، ووضع المدرب الألماني الريدز في المركز الثامن برصيد 43 نقطة مبتعدا عن المربع الذهبي الذي يحتله تشيلسي برصيد 50 نقطة في المركز الرابع.

أليسون بيكر يحقق رقما قياسيا دوري أبطال أوروبا ويتفوق على مانويل نوير

اليسون بيكر حارس مرمى ليفربول يحقق نجاحات على المستوى الأوروبي عكس ما يقدمه داخل مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021، بصحبة جميع لاعبو الديدز باستثناء محمد صلاح الذي يغرد في جميع المسابقات المختلفة بقميص ليفربول.

ووفقا لما نشرته شبكة أوبتا للإحصائيات الكروية، الحارس البرازيلي أليسون بيكر حافظ على نظافه شباكه في دوري أبطال أوروبا التشامبيونزليج، منذ شهر سبتمبر عام 2017 برصيد 16 لقاء.

وأكدت الشبكة الإحصائية أن بيكر هو الحارس الوحيد في دوري أبطال أوروبا الذي نجح في الحفاظ على شباكه خلال المسابقة الأوروبية، متفوقا على مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، وتير شتيجن، حارس مرمى برشلونة.