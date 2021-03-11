شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، فيما يحتل فريق الأهلي وصافة الترتيب برصيد 27 نقطة من 11 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري المصري.

وفيما يلي جدول الدوري المصري وترتيبه موضحا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وماله له وما عليه من الأهداف والفرق بينهما وعدد النقاط لكل فريق.