شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو العراق يخطف الأضواء اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامة ست مباريات.

أهم مباريات هذا اليوم والجولة تلك التي تجمع القوة الجوية، متصدر ترتيب الفرق مع وصيفه الزوراء التي ستقام على ملعب الشعب الدولي، وهذه المباراة التي يطلق عليها «كلاسيكو العراق» تأتي في ظروف مواتية للفريقين، فالجوية يسعى للفوز، لأن فوزه سيجعله يوسع الفارق بينه وبين الزوراء إلى 9 نقاط، وهذا الفارق إن حصل سيسهل من مهمته بالحصول على لقب الدوري لهذا الموسم، أما الزوراء، فيحاول هو الآخر الظفر بنقاط المباراة، لأنه يرغب بإيقاف منافسه وعدم السماح له بالتحليق منفرداً بصدارة الدوري.

الجوية لديه غيابات عديدة أبرزها تتمثل بحرمان قائده حمادي أحمد بسبب حصوله على إنذارين، فيما ستحرم الإصابة مهاجمه وهدافه وهداف الدوري أيمن حسين من المشاركة، فضلاً عن غيابات أخرى تتمثل بسامح سعيد وكرار نبيل، لكن قائمة بدلاء المدرب أيوب اوديشو لديها الكثير من الأسماء التي يمكنها تعويض غياب تلك الأسماء، بينما الزوراء سيدخل المباراة وهو مكتمل الصفوف.

ومن المباريات الأخرى التي ستقام هذا اليوم، مواجهة القاسم مع ضيفه الشرطة التي ستقام على ملعب الكفل الأولمبي في محافظة بابل، وهي فرصة للقاسم لتعويض خسارته القاسية أمام أربيل بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الماضية، بينما الشرطة يحاول تحقيق فوز جديد حتى يبقى في المراكز الثلاثة الأولى.

ويشهد ملعب الفيحاء في البصرة، مقابلة نفط البصرة مع ضيفه الكهرباء في مباراة خاضعة لكل التوقعات.

ويشهد ملعب الإدارة المحلية في الديوانية، مباراة الديوانية وضيفه أربيل، الديوانية يسعى تحت إشراف طاقمه البرازيلي الجديد إلى الظفر بنقاط المباراة، بينما يحاول أربيل تحقيق فوز جديد.

وسيتقابل الحدود مع ضيفه الصناعات الكهربائية، وهي المباراة الأولى للحدود تحت إشراف مدربه الجديد عمار حسين، حيث يسعى لتحقيق الفوز والانطلاق ببداية جديدة للفريق، بينما يرغب الصناعات بتحقيق فوز جديد بعد سلسلة نتائجه الرائعة تحت إشراف مدربه عباس عبيد، الذي تمكن من تغيير صورة الفريق وجعله رقماً مهماً في خريطة الدوري العراقي.

أخيراً يتواجه الميناء مع ضيفه النجف على ملعب الفيحاء في البصرة، وهي مباراة متقاربة من جميع النواحي ويصعب التكهن بنتيجتها.