شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الفروسية تستعد للاجتماع مجدداً في معرض دبي الدولي للخيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد صناعة الفروسية العالمية، والفرسان وعشّاق رياضات الفروسية لحضور الدورة الـ16 لمعرض دبي الدولي للخيل، والدورة الـ 17 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، أولى الفعاليات الكبرى الخاصة بصناعة الفروسية التي تقام منذ عام 2019، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 18 إلى 20 مارس.

وسيمنح معرض دبي الدولي للخيل الفرصة لعشّاق الخيل والمشترين لممارسة الأعمال التجارية مرة أخرى في بيئة أمنة ومسؤولة، وذلك بعد عام كامل من الفرص الضائعة كانت صناعة الفروسية العالمية مجبرة خلاله على التفاعل الافتراضي.

يُقام معرض دبي الدولي للخيل وبطولة دبي الدولية للجواد العربي، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ويُعدّ المعرض أكبر منصّة تجارية في المنطقة في قطاع الفروسية، حيث يجمع تحت مظلته كبرى شركات معدّات الفروسية وأصحاب الخيل والمربين وأصحاب الإسطبلات وأندية الفروسية والبيطريين والخدمات ومنتجات العناية، والتي تخدم جميعها احتياجات الفرسان المحترفين وهواة ركوب الخيل وجميع عشّاق الخيل.

وتقدم بطولة دبي الدولية للجواد العربي، البالغ مجموع جوائزها 4 ملايين دولار، لعشّاق الخيل من جميع أنحاء العالم، الخيول العربية الأصيلة التي تقدّر قيمتها بين المليون والمليوني دولار، حيث تعرض المسابقة جمال ورشاقة وتراث الخيول العربية الأصيلة.

وقال زياد عبد الله كلداري، رئيس اللجنة العليا المنظّمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي: «لقد اكتسبت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كواحدة من المراكز العالمية الرائدة في صناعة الفروسية، كما أن شغف دولتنا بصناعة الفروسية تمتد جذوره العميقة في تراثنا، وينعكس ذلك في عودة إقامة المعارض والفعاليات الدولية الآن في الإمارات»، وأضاف: «سوف تمنح الدورة الـ17 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي - التي تقام بالتزامن مع معرض دبي الدولي للخيل 2021 - الفرصة لصناعة الفروسية للالتقاء مجدداً لعرض بعضاً من أفضل الخيول في العالم، واستعراض أفضل سلالاتها من خلال منصة عالمية».

المعرض يجمع المشترين التجاريين

سوف يخدم برنامج المشترين التجاريين في معرض دبي الدولي للخيل كمنصة ضرورية لمساعدة الصناعة على العودة للتفاعل المباشر، كما سيربط العارضين في المعرض بكبار صنّاع القرار في صناعة الفروسية، وسيعمل على تعزيز فرص الأعمال والتعاون بين موردي خدمات ومنتجات الفروسية والمشترين التجاريين، وجذب أعلى مستويات المشترين التجاريين من جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة قالت أسماء الشريف، مديرة معرض دبي الدولي للخيل: «لقد أجبرت ظروف العام الماضي صناعة الفروسية على التفاعل افتراضياً، ما سبب تحديات كبيرة لاستمرارية الأعمال، وسوف يمنح معرض دبي الدولي للخيل 2021 أصحاب المصلحة الرئيسيين الفرصة للالتقاء المباشر، ما يُعدّ أمراً حيوياً لخلق قيمة جديدة عبر تعزيز العلاقات التجارية».

أما توم فرسبريل، مدير مبيعات شركة كافالور فقال: «نحن نعرض بكل فخر في معرض دبي الدولي للخيل منذ عام 2006، فهو المنصة المثالية للالتقاء بالموزعين الإقليميين، والمستهلكين النهائيين والموزعين الجدد المحتملين من الدول التي لا يوجد لنا بها نشاط إلى الآن. وباعتبارها فعالية الفروسية المباشرة الوحيدة في منطقة الخليج، فإننا نتطلع إلى المشاركة في معرض دبي الدولي للخيل 2021 أكثر من أي وقت مضى. ونحن متحمسون لتقديم بعض المنتجات الثورية التي تم تطويرها خصيصاً للخيول التي تحتاج إلى الأداء بأعلى مستوى».

فعاليات عائلية مرحة

يُمثل معرض دبي الدولي للخيل منصة للمشترين من صناعة الفروسية، كما يُمثل أيضاً يوماً ممتعاً للعائلة، حيث يُقدم مجموعة من الفعاليات الترفيهية العائلية للجميع.

وسوف يتيح مزاد الخيل الفرصة للمشاهدة والمزايدة وشراء الخيول العربية الأصيلة من المرابط المحلية؛ وسوف تقدم وحدة شرطة دبي للكلاب البوليسية عدداً من العروض المباشرة للكلاب تظهر المهارات والخدع والحركات المثيرة التي تتميز بها؛ أما القرية التراثية فسوف تعمل على عرض التراث الغني والثقافة العريقة لدولة الإمارات؛ وسوف يُمكن للأطفال الاستمتاع بركوب المهور مجاناً، واللعب بنماذج السيارات والحافلات المصغرة بالتحكم عن بُعد في سباق سيارات أر سي تورينج؛ أما مزرعة راحال فسوف تقدّم عروض الركوب المثيرة على ظهور الخيل؛ بينما ستسمح مزرعة الحيوانات الأليفة المرحة للأطفال بالتفاعل مع مجموعة من الحيوانات.

فنون الفروسية

أصبح معرض دبي الدولي للخيل، نقطة الالتقاء الرئيسية للفنانين المحترفين والصاعدين والمصممين والمبدعين لعرض أعمالهم عبر صالات العرض والمساحات الفنية. وسوف يشهد المعرض الفني تقديم الفنانين المحليين والدوليين أفضل أعمالهم الفنية المستوحاة من الفروسية، حيث سيقوم الرسامون والنحاتون، ورسامو المخطوطات من دولة الإمارات والهند وفنلندا وتايلاند وفرنسا وإيطاليا، بالكشف عن أعمالهم الفنية المستوحاة من الخيل. وسوف يستضيف معرض دبي الدولي للخيل ورش عمل من فنون آرتس، وهي منصة غير ربحية، حيث يعرض الفنانون مواهبهم في بيئة تحتضن إبداعاتهم.

