شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو ينتقد «الأفضلية» قبل الديربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي، مزاعم أنه يمتلك الأفضلية لأن خصمه في ديربي لندن الأحد المقبل، أرسنال، سيدخل المباراة بعد سفر لليونان لخوض مباراة أمام أولمبياكوس ضمن ذهاب الدور الـ16 لمسابقة يوروبا ليج، بينما استقبل توتنهام ضيفه دينامو زغرب على ملعبه في لندن.

ويستقبل أرسنال غريمه المحلي توتنهام على ملعب الإمارات لكن مورينيو ذكر الجميع بأن فريقه عانى نفس الظروف على هامش استضافته أرسنال قبل 3 أشهر في الدوري.

وقال مورينيو في معرض دفاعه: «في 6 ديسمبر لعبنا أمام أرسنال في معقلنا وفي 3 ديسمبر لعب أرسنال في معقله أمام رابيد فيينا، بينما كنا نلعب على الجليد في لنز ضد لاسك لنز، ووصلنا لندن في الـ3 فجراً، هل قلتم حينها إن أرسنال لديه الأفضلية؟».