شكرا لقرائتكم خبر عن ماسكيرانو: إدارة ليفربول لم تف بوعودها لي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تحدث الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو عن ملابسات انتقاله من ليفربول إلى برشلونة. وكان مدافع الوسط قد رفض ليفربول بيعه مقابل 16 مليون استرليني قبل أن يعود البارسا بعرض 25 مليون استرليني، قد رفض اللعب أمام مانشستر سيتي.

وقال ماسكيرانو الذي انتقل إلى ليفربول عام 2007 قادماً من ويست هام: «أتفهم مشاعر مشجعي ليفربول حول الطريقة التي غادرت بها النادي، في المقابل إدارة ليفربول حينها وعدتني بأمور ولم تف بها وكان يوجد اتفاق بيني وبين النادي ينص على السماح لي بالرحيل في حال ورود عرض جيد».

وتابع ماسكيرانو الذي حصد مع برشلونة 5 ألقاب ليجا ولقبين أوروبيين: «تحدثت مع الإدارة حول تمديد عقدي بعد رحيل رافائيل بينيتز قبل الموسم ومع وصول المدرب روي هودجسون لكن المسؤولين لم يبالوا بي. عقدنا الاجتماع مع المدير الإداري كريستيان بيرلسو الذي قال لي يمكنك الرحيل إن جاء عرض جيد ثم جاء العرض لكن ليفربول تجاهله، شعرت بغضب شديد لأنهم لم يفوا بوعودهم وكان رفض اللعب أمام سيتي الطريقة الوحيدة لإبداء انزعاجي من الموقف».

وأضاف: «أخبرتهم ودياً أنني أريد الرحيل لأسباب عائلية لذلك شعرت بحزن كبير لتصرفهم، ولذا توجب علي الرد بنفس الأسلوب. ليفربول ما كان ليتركني لو لم أفعل ذلك».