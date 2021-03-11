موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا الليلة.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء، متأثرا بخسارته منذ أيام على يد الترجي التونسي 3-1، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الاول بجدول الدوري برصيد 30 نقطة جمعها من 13 مباراة، فيما يأتي سيراميكا في المركز الثامن بـ21 نقطة.

تشكيل الزمالك

يغيب عن الزمالك حازم إمام للإصابة،

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي، جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك اللقاء بالتشكيل كالتالي:

جنش

المثلوثي ومحمود علاء والونش وعبد الله جمعة

طارق حامد وفرجاني ساسي وبن شرقي وأوباما وأحمد زيزو

سيف الدين الجزيري

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