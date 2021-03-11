ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وارتفع رصيد الأهلي لـ 27 نقطة، محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالها الفوز في 8 والتعادل في 3 دون أي هزيمة، فيما يتبقى له 4 مواجهات مؤجلة.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي:

1- الزمالك في المركز الأول برصيد 30 نقطة من 13 مباراة.

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 11 مباراة.

3- بيراميدز في المركز الثالث برصيد 25 نقطة من 15 مباراة.

4- مصر للمقاصة في المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.

5- إنبي في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

6- المصري في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

7- الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

9- الجونة في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

10- سموحة في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

11- غزل المحلة في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

12- أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

13- المقاولون في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

14- البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

15- طلائع الجيش في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

16- الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

17- الإنتاج الحربي في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

18- وادي دجلة في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 9 نقاط.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر الثلاثي يوسف أوباما وأحمد سمير وعمر كمال الترتيب بـ 7 أهداف لكل منهم.

وفيما يلي ترتيب الهدافين حتى الآن:

1- يوسف أوباما لاعب الزمالك 7 أهداف.

2- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 7 أهداف.

3- عمر كمال لاعب المصري 7 أهداف

4- شريف عادل لاعب سيراميكا كليوباترا 6 أهداف

5- شيميليس بيكيلي لاعب مصر المقاصة 6 أهداف

6- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 6 أهداف

7- حسام حسن لاعب سموحة 6 أهداف.

8- رمضان صبحي لاعب بيراميدز 6 أهداف.

9- رزاق سيسي لاعب الاتحاد السكندري 6 أهداف

10- جون أوكوبي لاعب إنبي 5 أهداف.