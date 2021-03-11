«آمال وعودة وإنقاذ».. كيف تناولت صحف إنجلترا هدف محمد صلاح أمام لايبزيج؟

الشارقة - اميمة ياسر - سلطت الصحف البريطانية الضوء على هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام لايبزيج في اللقاء الذي حسمه "الريدز" لصالحه بهدفين دون رد في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول عاد ليتفوق من جديد على لايبزيج حيث كان لقاء الذهاب حسمه بطل إنجلترا بالفوز بهدفين دون رد ليصبح مجموع المباراتين (4-0).

واستعرض موقع "يلا كورة" أبرز ما تناولته الصحف البريطانية بعد هدف صلاح في مرمى لايبزيج:

- "عودة صلاح وماني"

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن محمد صلاح وساديو ماني استطاعا العودة مجددًا للتسجيل في بودابست بعد فترة طال انتظارها.

وأشارت الصحيفة إلى أن خط هجوم ليفربول يواجه صعوبة كبيرة في الوصول لشباك المنافسين خلال الأسابيع الماضية.

وواصلت الصحيفة، أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول استعاد سحر صلاح وماني مجددًا.

- "صلاح وماني يخففان الضغط على كلوب"

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن هدفي محمد صلاح وساديو ماني ساهما في تخفيف الضغط على يورجن كلوب.

وأوضحت الصحيفة، أن كلوب كان يعاني من الضغط بشكل كبير بسبب سوء نتائج الفريق على المستوى المحلي وهو ما جعل اسم الألماني يرتبط بالخروج من "الآنفيلد".

- "صلاح يحاول إنقاذ ليفربول"

علقت صحيفة "إندبندنت" على هدف صلاح أمام لايبزيج، قائلة :"محمد صلاح يحاول إنقاذ موسم ليفربول".

وأضافت الصحيفة، "آمال ليفربول في إنقاذ موسمه المحلي البائس من خلال تحقيق المجد الأوروبي والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأشارت الصحيفة، إلى أن صلاح يريد القتال مع ليفربول من خلال المنافسة على لقب دوري الأبطال والتي توّج بها "الريدز" في ست مناسبات كان آخرها عام 2019.

- "هدوء صلاح"

وصفت صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من فريق ليفربول هدف محمد صلاح في مرمى لايبزيج بـ"الهدوء".

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح كان أمامه الفرصة للتسجيل في أكثر من مناسبة إلا أن هداف الليفر الحالي تمكن من التسجيل مجددًا في شباك لايبزيج بعد مباراة الذهاب.