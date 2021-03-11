شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير ونهاوند سري يقدمان احتفالية أهلي الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الثنائي المتميز نهاوند سري وأحمد سمير مذيعي قناة الاهلي حفل افتتاح أهلي الأقصر التي تنقلها قناة النادي علي الهواء مباشرةً في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس باستوديو خاص تقديم هيثم السعيد وسارة محسن وينتقل الي الأقصر لنقل مراسم الافتتاح من اهلي الاقصر مع سمير ونهاوند.

ويحضر الحفل محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي واعضاء المجلس ورموز وقيادات القلعة الحمراء ووزير الشباب والرياضة وعدد من القيادات والمسؤولين وسيف الوزيري رئيس مجلس ادارة شركة ستادات والعضو المنتدب.

ومن جانبه أكد ايهاب الخطيب رئيس قناة الاهلي أن القناة ستنقل الحدث الكبير بأفضل وسائل النقل التليفزيوني الحديث وباستخدام افضل التقنيات التي تتميز بها قناة الاهلي من بعد التطوير الاخير وشدد علي ان الاحتفالية تليق بالاهلي وجماهيره وكذلك بالشراكة الناجحة بين الاهلي وشركة ستادات الوطنية العملاقة.