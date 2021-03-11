شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يطرح استفتاء على 4 من أفضل مهاجمي الفراعنة: "كانوا قاتلين أمام مرمي الخصوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، استفتاءً جماهيريًا بين أربع مهاجمين من أفضل لاعبي الكرة المصرية فى خط الهجوم ، وطالب "الكاف" متابعي حسابه الاختيار بين المهاجمين الأربعة، وهم حسام حسن وعمرو زكي وعماد متعب ومحمد زيدان للوصول لأفضل مهاجم من بين المهاجمين الأربعة.



رباعى هجوم الفراعنة

ونشر الحساب الرسمي للكاف على "تويتر"، صورة الرباعي الهجومي لمنتخب الفراعنة، وعلق قائلا: " أربعة فراعنة من العيار الثقيل كانوا قاتلين أمام مرمى الخصوم، أيهم هو مهاجمك المفضل؟.



رباعى هجوم الفراعنة الذهبى

منتخب مصر لكرة القدم أو منتخب الفراعنة هو الممثل الرسمي لمصر في رياضة كرة القدم، وهو أول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى نهائيات كأس العالم في عام 1934 وهو صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولة كأس الأمم الأفريقية بسبعة ألقاب، كما يحمل لقب أكثر الفرق مشاركة بذات البطولة برصيد أربعة وعشرين مشاركة.

وتعد فترة تولى الكابتن حسن شحاتة الشهير بالمعلم قيادة المنتخب المصري كانت فترة من أروع فترات الفراعنة، حيث وصل فيها منتخب مصر إلى المركز التاسع عالمياً وحقق كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية من 2006 إلى 2010.