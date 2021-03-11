علي معلول يشارك في تدريبات الأهلي السبت.. وأيمن أشرف يكتفي بالتأهيل

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن علي معلول، لاعب الفريق سينتظم في مران السبت المقبل بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الذي خضع له الأيام الماضية.

وأدى على معلول برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية للتعافي من إصابته بشد في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن مباريات وتدريبات الفريق الماضية.

وأوضح عبد الحفيظ أن علي معلول سيُشارك في المران الجماعي بعد غد، السبت.



أيمن أشرف

وخاض أيمن أشرف، لاعب الأهلي مرانا تأهيليا منفردا على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم، الخميس، على ملعب التتش، ولم يشارك أيمن أشرف في المران الجماعي واكتفى بخوض برنامج تأهيلي عل هامش المران.وبدأ الأهلي ظهر اليوم الاستعداد لمباراة فيتا كلوب المقرر لها 16 مارس الجاري في الكونغو في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقي

فيما عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز لطبي بالفريق على هامش مران اليوم.

واستفسر المدير الفني من الدكتور أحمد ابو عبلة عن حالة اللاعبين المصابين في الفريق، ومدى استجابتهم للبرامج التأهيلية التي يخضعون لها للتعافي من الإصابات المختلفة.

وحقق الأهلي فوزا ثمينا أمس على الإسماعيلي بهدفين دون رد أحرزهما بدر بانون وصلاح محسن في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.