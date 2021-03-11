7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 11 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، وكيل وزارة الرياضة السوداني يعلن حضور الجماهير فى مباراة الأهلي والمريخ ، كارتيرون يجتمع مع مسئولي الزمالك بعد وصوله للقاهرة لحسم تدريب الأبيض .



كارتيرون يجتمع مع مسئولي الزمالك بعد وصوله للقاهرة لحسم تدريب الأبيض

يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للتعاون السعودي جلسة مع مسئولي الزمالك بعد قليل للاتفاق على عودته لتدريب الفريق الأبيض، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو بعد استقرار إدارة الزمالك على توجيه الشكر له عقب مباراة سيراميكا الليلة ضمن منافسات الدوري.

وكيل وزارة الرياضة السوداني يعلن حضور الجماهير فى مباراة الأهلي والمريخ

أعلن أيمن السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسودان، عن موافقة دولة السودان على حضور عدد محدد من الجماهير للمباريات خلال الفترة المقبلة، بعد غيابها عن الملاعب بسبب فيروس كورونا في الفترات السابقة

دعا الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أندية القسم الأول لاجتماع فى الواحدة ظهر الأربعاء المقبل لتبادل الرأى حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة فى مسابقة الدورى الممتاز، خاصة التى تمثل الكرة المصرية فى البطولات الخارجية والتى ظهر على آداء لاعبيها الإجهاد تبعا لذلك، بإلإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور تهم الأندية.

الأهلي يسابق الزمن لتجهيز معلول وطاهر وأيمن أشرف لرحلة الكونغو يسابق الجهاز الطبي بالأهلي الزمن من أجل تجهيز الثلاثي على معلول وأيمن أشرف وطاهر محمد طاهر، لمرافقة البعثة الحمراء المتجهة إلى الكونغو يوم السبت المقبل، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بعد استبعادهم من قائمة مباراة الإسماعيلي الأخيرة بسبب الإصابات.

الأهلي يجري مسحة طبية اليوم قبل السفر للكونغو السبت لمواجهة فيتا كلوب