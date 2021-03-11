مران الأهلي.. موسيماني يطالب اللاعبين بالتركيز في مواجهة فيتا كلوب ويطمئن على المصابين

القاهرة - سامية سيد - طالب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق بإغلاق صفحة الدوري الممتاز والتركيز في مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، خلال المحاضرة التي عقدها قبل مران اليوم الخميس.

كما طالب موسيماني اللاعبين بضرورة إغلاق الملف المحلي بعدما انتهى الفريق من مباراة الإسماعيلي أمس في الدوري والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

وتحدث المدير الفني مع لاعبي الأهلي عن ضرورة التركيز فيما هو قادم، وتحديداً مباراة فيتا كلوب، وشدد لهم على أهمية الاستعداد التام لهذه المباراة؛ من أجل تقديم عرض قوي ونتيجة جيدة، وشرح موسيماني للاعبي الأهلي بعض الأمور الفنية الخاصة بالفترة المقبلة واستعدادات الأهلي لمباراة فيتا كلوب.

فى الوقت نفسه عقد موسيماني، جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز لطبي بالفريق على هامش مران اليوم واستفسر المدير الفني من الطبيب عن حالة اللاعبين المصابين في الفريق، ومدى استجابتهم للبرامج التأهيلية التي يخضعون لها للتعافي من الإصابات المختلفة.



موسيمانى وطبيب الأهلى

وبدأ الأهلي ظهر اليوم، الخميس، الاستعداد لمباراة فيتا كلوب المقرر لها 16 مارس الجاري في الكونغو في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية ظهر اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.