شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل عامر و السيسى للدور الرئيسى مباشرة بكأس العالم للسيف بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل ثنائى منتخب سلاح السيف محمد عامر وزياد السيسى مباشرة إلى الدور الرئيسى لبطولة كأس العالم المقامة بالمجر حاليا، بعد الفوز فى جميع مواجهاتهم بدور المجموعات .

وتشارك مصر فى بطولة كأس العالم للسلاح بقائمة تضم عدد من اللاعبين المميزين وهم: زياد السيسى و محمد عامر و مهاب سامر و مدحت معتز و أدهم معتز و مازن عمرو و نور محمد و ندى حافظ و جنى شريف و زينة أشرف و سارة محمد .

وأعلن مسئولو اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى، عن أسماء اللاعبين المشاركين فى بطولة الجائزة الكبرى للشيش بقطر المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 و حتى 29 مارس الجارى.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من : علاء أبو القاسم و محمد ماهر حمزة و محمد حسام و يوسف سناء و يارا الشرقاوى و نورا منير و نهى هانى و مريم أحمد ، تحت قيادة المدير الفنى ماهر حمزة و المدرب طارق مجدى .

ويستعد الإتحاد المصرى للسلاح إلى إستضافة بطولة العالم للناشئين و الشباب المحدد لها الفترة من 3 و إلى 11 أبريل المقبل بإستاد القاهرة .

وكشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن بدأ تطبيق نظام الفقاعة الطبية على المشاركين فى بطولة العالم للناشئين بداية من يوم 31 مارس الجارى ، مؤكدا على إنه تم إبلاغ الدول المشاركة على الوصول بحد أقصى يوم 1 أبريل، حيث إن البطولة تقام خلال الفترة من 3 حتى 11 من الشهر المقبل.

كما أكد الحسينى دخول أسر لاعبى بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب التى ستسضيفها مصر أبريل المقبل فى الفقاعة الطبية على نفقتهم الخاصة نظرا لحضورهم للمنافسات، وذلك كإجراء احترازى للحماية من فيروس كورونا.