شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك وسيراميكا بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع نظيره سيراميكا، باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الأسبوع الـ15 لمسابقة الدورى الممتاز، فى لقاء صعب نظرا لامتلاك الفريقين مجموعة مميزة من اللاعبين، ونلقى الضوء في السطور التالية على كواليس هذه المواجهة..

س: ما هو موقف الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري؟

ج: الزمالك يدخل مباراة سيراميكا محتلا صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة جمعها بعد خوض 13 مباراة بعد تحقيق 9 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 14 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و3 خسائر.

س: ماهى أهداف الزمالك من مباراة سيراميكا ؟

ج: الزمالك يدخل مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز خاصة أن الانتصار سيجعل الفريق الأبيض يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث سيواصل المنافسة على صدارة الدورى الممتاز، مع الغريم التقليدى النادى الأهلى، وكذلك رفع الروح المعنوية للاعبين قبل أيام من مباراة الترجى التونسى المصيرية والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والتى لا بديل فيها للأبيض عن الفوز بعد تأزم موقفه بالخسارة أمام بطل تونس فى الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 فى ملعب رادس.

س: من يدير مباراة الزمالك وسيراميكا تحكيمياً ؟

ج: جاء طاقم التحكيم الذي يخوض مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا كالتالي: محمود ناجي حكم ساحة، ويعاونة كل من محمد محمود لطفي، ومحمود أبوالرجال ، ويتواجد أحمد إبراهيم كحكم رابع في لقاء الزمالك وسيراميكا ، فيما يتواجد محمود بسيوني كحكما للفيديو، ويعاونه عاطف حسين مساعدا له.

س: ماهى غيابات سيراميكا في مواجهة الزمالك ؟

ج: يفتقد سيراميكا جهود رجب بكار وسيف تقا، فى مباراة الزمالك بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الكارت الأصفر الثالث فى لقاء المصرى البورسعيدى وأحمد غنيم بعد إصابته بالتواء فى الكاحل فى المران الأخير بينما يستعيد الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة خدمات محمد تونى بعد شفائه من إصابة العضلة الأمامية.

س: ماهو التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا ؟

ج: يعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام سيراميكا مكون من: محمود جنش فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثى وفرجانى ساسى وطارق حامد، وأحمد سيد زيزو ومحمود شيكابالا وأشرف بن شرقى وسيف الدين الجزيري.

س: ماهو التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام الزمالك ؟

ج: من المتوقع أن يخوض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى عامر عامر، خط الدفاع: خالد صبحى، شريف دابو، محمد جمال، أحمد محسن، خط الوسط: محمود نبيل، محمد إبراهيم، رجب عمران، ميدو جابر، خط الهجوم: شادى حسين، أحمد ياسر.