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منتخب كوت ديفوار يستدعي أكا لاعب الجونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تلقى الإيفواري سيرج أكا لاعب وسط نادي الجونة، استدعاء رسميًا من منتخب كوت ديفوار للانضمام لمعسكر "الأفيال" خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ومن المقرر أن تقام فترة التوقف الدولي في مارس الجاري لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون.

وأعلن نادي الجونة عبر صفحته الرسمية "تويتر"، انضمام أكا للقائمة المبدئية لمعسكر منتخب كوت ديفوار.

ويستعد منتخب كوت ديفوار في التوقيت الحالي لمواجهتي النيجر وأثيوبيا يومي 22 و30 مارس الحالي.

ويعتبر سيرج أكا اللاعب الثاني من الذي يلتحق بمنتخب كوت ديفوار بعد رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري الحالي والمعار من صفوف الزمالك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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