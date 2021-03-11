صحيفة فرنسية: باريس يراقب موقف رونالدو مع يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير الفرنسية، اليوم الخميس، إن إدارة نادي باريس سان جيرمان تراقب عن كثب موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه يوفنتوس.

وودع يوفنتوس منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على الرغم من فوزه على بورتو بنتيجة 3-2 في مباراة الإياب إلا أن الفريق البرتغالي استفاد من تفوقه في مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2-1.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" فإن مستقبل اللاعب البرتغالي في يوفنتوس أصبح مشكوكا فيه بعد موسم صعب للبيانكونيري، حيث يكافح الفريق الايطالي أيضا على المستوى المحلي بعدما احتل المركز الثالث برصيد 52 نقطة وبفارق 10 نقاط عن إنتر ميلان متصدر الترتيب.

ووفقا لما زعمته صحيفة "leparisien" الفرنسية، فإن باريس يراقب مستقبل رونالدو في تورينو، حيث ترغب إدارة النادي الباريسي استقطاب كريستيانو أو ميسي إلى ملعب الأمراء في حالة رحيل كيليان مبابي.

وتحوم الشكوك أيضا حول مستقبل ميسي في كامب نو، خاصة وأن عقد البالغ من العمر 33 عاما سينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يعلن حتى الآن موقفه من تجديد العقد أم الرحيل عن النادي.

وكان رونالدو قد انتقل إلى يوفنتوس صيف 2018 قادما من ريال مدريد الإسباني، وتُوج مع الفريق الإيطالي ببطولة الدوري المحلي مرتين.