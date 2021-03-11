الأهلي يستأنف تدريباته قبل السفر للكونغو.. وتأهيل منفرد لأيمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريباته ظهر اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي دون الحصول على راحة عقب مواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد التقى أمس الأربعاء مع الإسماعيلي في مباراة الجولة الـ12 وحقق الفوز بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى النقطة 27 من بطولة الدوري.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة أن الفريق بدأ ظهر اليوم الخميس استعداداته لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وأوضح مدير الكرة أن الفريق سيحصل على راحة من التدريبات غداً على أن يتدرب صباح السبت ثم يتجه إلى مطار القاهرة؛ لبدء رحلة الكونغو على متن طائرة خاصة.

وفي سياق متصل، خاض أيمن أشرف، لاعب مرانا تأهيليا منفردا، ولم يشارك أيمن أشرف في المران الجماعي واكتفى بخوض برنامج تأهيلي عل هامش المران.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز فيما هو قادم، وتحديداً مباراة فيتا كلوب، وشدد لهم على أهمية الاستعداد التام لهذه المباراة؛ من أجل تقديم عرض قوي ونتيجة جيدة.

كما عقد موسيماني جلسة مع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، واستفسر عن حالة اللاعبين المصابين في الفريق، ومدى استجابتهم للبرامج التأهيلية التي يخضعون لها للتعافي من الإصابات المختلفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دو المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.