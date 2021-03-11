عبد الحفيظ يعلن.. معلول ينتظم في التدريبات السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن علي معلول، ظهير أيسر الفريق سينتظم في مران السبت المقبل بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الذي خضع له الأيام الماضية.

وكان معلول قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وخضع معلول لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن مباريات وتدريبات الفريق الماضية.

وأوضح عبد الحفيظ أن علي معلول سيُشارك في المران الجماعي بعد غد، السبت.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دو المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.