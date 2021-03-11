ممدوح عباس ينفي تعاقده مع لاعبين أو مدربين للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدر المحامي كمال مصطفى شعيب، المستشار القانوني لممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق بيانًا رسميًا أكد فيه أن موكله ليس له علاقه بأي تعاقد للزمالك مع مدربين أو لاعبين في الوقت الحالي.

وشهدت الساعات الماضية وصول الفرنسي باتريس كارتيرون، قادمًا من السعودية بعد أن أنهى علاقته بنادي التعاون السعودي، وسط اهتمام كبير من إدارة الزمالك بالتعاقد معه لخلافة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

وذكر المستشار القانوني لممدوح عباس في بيان رسمي أن الأخير يدعم استقرار النادي وأنه آثر على نفسه الابتعاد عما يجرى داخل النادي حاليا.

وأضاف البيان: "أنه كذلك وحرصا منه على استقرار هذا الكيان العظيم قد وجه بوقف كافة إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بمستحقاته المالية وأخيرا فإن السيد / ممدوح عباس عاشق لهذا الكيان العظيم ولن ينسي يوما من خذل أو خان هذا الكيان ولن يدخر أي جهد أو دعم للنادي الذى يعشقه كمشجع من مشجعي الدرجة الثالثة كما يصف نفسه دائما.

وكانت أنباء قد تواترت عن تدخل ممدوح عباس في إقناع المدرب كارتيرون بالعودة للزمالك وتكفل هذه الصفقة ماديًا.

ويتأهب الزمالك لخوض مباراة أمام سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس ضمن الجولة 15 من عمر دوري WE المصري.