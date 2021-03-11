تقارير: الشكوك تحوم حول مستقبل رونالدو في يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير إيطالية اليوم الخميس، إن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس مشكوك فيه، مضيفة أن هناك جلسة مرتقبة بين اللاعب وناديه الإيطالي.

وودع يوفنتوس منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على الرغم من فوزه على بورتو بنتيجة 3-2 في مباراة الإياب إلا أن الفريق البرتغالي استفاد من تفوقه في مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2-1.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" فإن مستقبل اللاعب البرتغالي في يوفنتوس أصبح مشكوكا فيه بعد موسم صعب للبيانكونيري، حيث يكافح الفريق الايطالي أيضا على المستوى المحلي بعدما احتل المركز الثالث برصيد 52 نقطة وبفارق 10 نقاط عن إنتر ميلان متصدر الترتيب.

من جانبها، تناولت صحيفة "فوتبول إيطاليا" تصريح للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو والذي أكد أن يوفنتوس سيعقد جلسة مرتقبة مع رونالدو لمناقشة مستقبله، لافتًا إلى احتمالية مغادرته لتورينو قبل نهاية عقده بعام واحد.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" إن رونالدو قد لا يكون سعيدا في يوفنتوس لكنه يعلم جيدا أنه ليس من السهل العثور على ناد قدفع له راتبه الضخم.

جدير بالذكر أن رونالدو انتقل إلى يوفنتوس صيف 2018 قادما من ريال مدريد الإسباني، وتُوج مع الفريق الإيطالي ببطولة الدوري المحلي مرتين.