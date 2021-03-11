برونو فيرنانديز يضع شرطًا آخر من أجل تجديد عقده مع مانشستر يونايتد!

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، برونو فيرنانديز، يريد الحصول على ضمانات بشأن خطط صفقات الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي المقبل، قبل تجديد عقده مع النادي.

وبحسب صحيفة الصن البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يرغب في تمديد عقد فيرنانديز، والذي من شأنه أن يضاعف أجره الحالي، بعد تقديمه مستويات مميزة، منذ انضمامه للشياطين الحمر في يناير 2020.

من جانبه، قال مؤخرًا المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير أن النادي غير عازم على الإنفاق الضخم خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

لكن هذا لن يمنع مانشستر يونايتد من زيادة راتب فيرنانديز، إذ يعد النجم البرتغالي حاليًا أحد أقل لاعبي الفريق الأول في قائمة الرواتب.

ويحصل فيرنانديز على أجر أسبوعي قدره 100 ألف جنيه إسترليني، وهو أقل بكثير من بقية نجوم الفريق، مثل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا براتب 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، والنجم االفرنسي بول بوجبا الذي يتقاضى في الأسبوع 290 ألف جنيه إسترليني.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن فيرنانديز (26 عامًا) يريد ضمانات بأن الفريق سيتم تعزيزه بصفقات قوية تمكنه من المنافسة على الألقاب في المواسم المقبلة.

وأحدث النجم البرتغالي تأثيرًا كبيرًا منذ انضمامه لـ مانشستر يونايتد في يناير 2020، قادمًا من صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني؛ حيث سجل 35 هدفًا وقدم 21 تمريرة حاسمة في 63 مباراة خاضهما بقميص الشياطين الحمر بمختلف المسابقات.