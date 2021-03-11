بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة “الهلال والوحدة” في إحدى مباريات اليوم الخميس 11-3-2021 ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الهلال والوحدة” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق الرياضي السعودي “سمير المعيرفي”.

وتقام مواجهة الهلال والوحدة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:05 بتوقيت السعودية، 18:05 بتوقيت مصر، 16:05 بتوقيت جرينتش.

استغل نادي الهلال تعثر المتصدر “الشباب” في الجولة الماضية، ليقلص الفارق إلى 3 نقاط بعد فوزه على “الرائد” بفضل هدف “سالم الدوسري” في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بنتيجة (2-1).

ويتواجد الهلال في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي رصيده 42 نقطة من 22 مباراة، انتصر في 12 مناسبة، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 40 هدفًا، واهتزت شباكه 18 مرة كأقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

في المقابل، تأزم موقف نادي الوحدة كثيرًا في الدوري السعودي، حيث تلقى الخسارة الثالثة تواليًا في الجولة الماضية على يد “اتحاد جدة”، ليدخل الفريق دوامة الهبوط.

ويقبع الوحدة في المركز 14 بجدول الترتيب وبفارق نقطة عن منطقة الأمان، وفي رصيده 27 نقطة جمعها من 22 مباراة، انتصر في 8 مباريات، وتعادل في 3، وخسر في 11 مناسبات.

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