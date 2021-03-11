الامارات | محمد صلاح يحدد سبب معاناة ليفربول.. ويرفض الاستسلام في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحدد سبب معاناة ليفربول.. ويرفض الاستسلام في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم المصري، وهداف فريق ليفربول عن السبب الحقيقي والرئيس في نظره لمعاناة ليفربول، وجاء ذلك بعد تألقه برفقة زملائه وحجزهم مكانا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على لايبزيغ الألماني أمس. واعتبر صلاح في تصريحات صحافية بعد المباراة، نشرتها صحيفة "ميرور" أن السبب الرئيس وراء ما حصل للفريق وخروجه تباعا من كافة البطولات، باستثناء الأبطال، يعود إلى "الحظ العاثر" و"الإصابات" التي داهمت الفريق، وأن الأمر لا يتعلق بتراجع مستوى اللاعبين أو ما شابه، بقدر ما هي أسباب قاهرة خارج إرادة اللاعبين.

وقال: في السنوات الماضية كنا نفوز باستمرار، لكن حاليا الأمر تغير بسبب الإصابات التي لحقت بعدد من اللاعبين، إلى جانب الحظ الذي وقف ضدنا". وأكد صلاح أن من شأن الفوز على لايبزيغ أن يعيد الفريق إلى نغمة الانتصارات، وأشار إلى أنهم مصرون على تغيير الوضع وتصحيح الصورة والقتال في مسابقة دوري الأبطال، وكذلك عدم الاستسلام لوضعهم في الدوري الإنجليزي، خاصة وأن الفريق مهدد بعدم حجز مكان في الابطال الموسم المقبل.

وشدد على أن أكثر ما أضر بالفريق تعرض ثلاثة أو أربعة لاعبين في خط الظهر للإصابات، خاصة وهم لاعبون أساسيون. وختم بالقول: نعلم أننا لسنا في الوضع المثالي، لكننا سنقاتل في دوري الأبطال، وكذلك في الدوري الإنجليزي، ولن نستسلم".

ويحتل ليفربول المركز الثامن في الدوري الإنجليزي بـ43 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مان سيتي المتصدر بـ68 نقطة، بينما فاز أمس على لايبزيغ بهدفي صلاح وماني، في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال، بعد أن فاز ذهابا بـ2-0 بهدفي صلاح وماني أيضا.

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