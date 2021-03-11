شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يخوض تدريبات منفردة على هامش مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود عبدالعزيز «زيزو» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض مران منفرد ظهر اليوم الخميس بمقر النادي.

وحضر زيزو لمقر النادي لخوض تدريبات منفردة بصالة الجيمانيزيوم لرفع الحمل البدني استعدادا للمباريات القادمة.

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق قد منح المستبعدين راحة من التدريبات اليوم، والذي يستعد خلاله الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويستضيف الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.