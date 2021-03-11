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توني كروس لاعب شهر فبراير في ريال مدريد

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الألماني توني كروس، لاعب وسط فريق ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في الميرنجي خلال المباريات التي خاضها الملكى في شهر فبراير، حيث قدم ريال مدريد أداء مميزا للغاية في شهر فبراير، بعدما خاض الفريق 5 مباريات جميعهم في ، وحسمهم لصالح بالفوز.

وحصل لاعب الوسط على الجائزة المقدمة من راعي النادي، تقديرًا لأدائه الجيد في الشهر الماضي، حيث لعب كروس أساسيًا في 4 من أصل المباريات الخمسة وغاب عن واحدة للإيقاف، كما احتفل بهدفًا في مواجهة فالنسيا.

من جانبه علق الألماني على الجائزة، قائلًا: «انها شيء رائع دائمًا لكن كما يعرفني الجميع فأنا أفضل الجوائز الجماعية مع الفريق، من أجل ذلك نقاتل كل يوم، نحاول الفوز بشيء كفريق، لكني أحب أيضًا هذه الجوائز».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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