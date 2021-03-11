شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف مصير يوفيتش بعد السقوط أمام الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي نية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان إقالة المدرب البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق، لاستمرار سوء النتائج في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال وحيد :الصربي يوفيتش مستمر في منصبه ولا نية للإطاحة به خصوصا فى ظل تحسن أداء اللاعبين وتقدمهم من مباراة إلى أخرى.

وأوضح: "مجلس الإدارة يساند المدرب ويدعمه، كما منحه كافة الصلاحيات".

وأشار إلى أن الإسماعيلي قادر على تحسين نتائجه والعبور من الكبوة الحالية.

وتابع: "الجماهير بالفعل تشعر بتحسن الأداء لكن الفريق يعاني من الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتائجه بشكل واضح في الموسم الحالي".

ولم يحقق الإسماعيلي أي فوز مع دراجان منذ تعيينه أواخر يناير الماضي.

وكان آخر فوز للإسماعيلي في الدوري المصري في 29 ديسمبر الماضي، قبل أن يحرم من تحقيق أي انتصار في 10 مباريات متتالية، حتى خسارته من الأهلي أمس 2-0.