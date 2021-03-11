شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجري مسحة طبيبة استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية ظهر اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي يوم ١٦ مارس الجاري، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا أمس الأربعاء على الإسماعيلي بهدفين دون رد أحرزهما بدر بانون وصلاح محسن في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.