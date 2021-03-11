شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عباس يكشف حقيقة تمويل عقد عودة كارتيرون إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق بيانا رسميا رد خلاله على الأنباء المتناثرة حول علاقته بتمويل عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي وصل القاهرة اليوم الخميس تمهيدا لقيادة الفريق الأبيض خلفا للبرتغالي باتشيكو.

وقال بيان صادر عن مكتب الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لرجل الأعمال ممدوح عباس إن الأخير ليست له أي علاقة بأي تعاقدات مع مدربين أو لاعبين بنادي الزمالك حاليا.

وأوضح أن عباس يدعم استقرار الزمالك وآثر على نفسه الابتعاد عما يجرى داخل النادي حاليا.

وشدد على أنه حرصا من عباس على استقرار هذا الكيان العظيم وجه بوقف كافة إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بمستحقاته المالية.

وأشار إلى أن ممدوح عباس عاشق لهذا الكيان العظيم ولن ينسي يوما من خذل أو خان هذا الكيان ولن يدخر أي جهد أو دعم للنادى الذي يعشقه كمشجع من مشجعى الدرجة الثالثة كما يصف نفسه دائما، بحسب البيان.