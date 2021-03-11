شكرا لقرائتكم خبر عن رغم خماسية مانشستر سيتي في ساوثهامبتون.. جوارديولا يفتح النار على الـ«VAR» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اندهاشه من قرار حكم الفيديو المساعد الـ «Var» بعدم منح فريقه ركلة جزاء بعد تدخل حارس مرمى ساوثهامبتون على لاعبه فيل فودن مساء الأربعاء في مباراة الجولة 33 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان مانشستر سيتي فاز في هذا اللقاء بخماسية مقابل هدفين. الواقعة الذي تحدث عنها جوارديولا وقعت في الشوط الأول، وكانت النتيجة التعادل الإيجابي 1/1، حيث خطف فودين الكرة من مكارثي وراوغ حارس المرمى، الذي ألقى بنفسه على الأرض وعرقل لاعب مانشستر سيتي ومنعه من التسجيل.

وقال جوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» «إنه أمر لا يصدق أنهم لم يحتسبوا ركلة جزاء، أتفهم أن الحكم لم ير ذلك، قد يحدث، لكن هذا هو الهدف من حكم الفيديو المساعد».

وانتقد جوارديولا بشدة بروتوكول حكم الفيديو المساعد، وسرد عدة حالات مثيرة للجدل في بعض المباريات، لا أفهم لماذا ألغوا هدف فولهام أمام توتنهام، ولا لمسة اليد في مباراة آرسنال أمام بيرنلي.. وما حدث اليوم هو مثال آخر.. ربما في يوم من الأيام يشرحون لنا القواعد ويمكن للاعبين والمدربين فهمها.

واختتم مدرب مانشستر سيتي تصريحاته، لفترة طويلة، ربما 4 أو 5 سنوات لم نعترض على الحكام، لكن هذا الأمر مذهل حقا.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 68 في صدارة البريميرليج على بعد 14 نقطة من مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 14 نقطة.